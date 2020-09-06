Fenerbahçe, Marcel Tisserand için artık gün sayıyor

Mauricio Lemos ile birlikte savunmaya bir takviye daha yapacak olan Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'da da mutlu sona yakın.
MURIQI LAZIO’YA GİTTİĞİ GİBİ İMZALAR ATILACAK
Almanya'da yayın yapan Ligablatt, sarı-lacivertlilerin Kongolu stoperin transferinde sona geldiğini yazdı. Alman ekibinin 27 yaşındaki savunmacıyı yeni sezon kadrosunda düşünmediği belirtilirken, Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından bu transferde somut adımların atılacağı kaydedildi. Haberde; imzaların kısa süre içinde de atılabileceği ifade edildi.
SAVUNMADAN ÇIKARDIĞI TOPLARLA DİKKAT ÇEKİYOR
Kariyerinde Monaco, Lens, Toulouse, Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giyen tecrübeli stoper, Kongo Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Savunmadan çıkardığı toplarla dikkat çeken ve tekniğiyle öne çıkan Tisserand, duran toplarda da hücuma destek veriyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 23 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı, 2 de asist yaptı.
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