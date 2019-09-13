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  3. Fenerbahçe maçı Terim'siz! Galatasaray-Kasımpaşa muhtemel 11'ler

Fenerbahçe maçı Terim'siz! Galatasaray-Kasımpaşa muhtemel 11'ler

Fenerbahçe maçı Terim'siz! Galatasaray-Kasımpaşa muhtemel 11'ler

Tahkim Kurulu, Fatih Terim’e verilen 4 maçlık cezayı 3’e indirdi. Bu indirim G.Saray’ın hocasının 6. haftada F.Bahçe ile oynanacak derbide görev alması için yeterli olmadı. Ümit Davala da tribünde.

AKŞAM

KAYSERİ maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’e verilen 4 maçlık men ve 19 bin TL’lik para cezası dün Tahkim Kurulu’nda yeniden değerlendirildi. Terim’in men cezası 3 maça, para cezası ise 13 bin TL’ye düşürüldü. Ancak bu indirim tecrübeli teknik adamın 6. hafta Türk Telekom’da oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımının başında yer alması için yeterli olmayacak. Terim bugün oynanacak Kasımpaşa maçıyla birlikte Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında da takımını yalnız bırakacak. Fatih Terim’e verilen 19 bin TL’lik para cezası ise 13 bin T’ye düşürüldü. PFDK 3 maç men ve 19 bin 500 TL para cezası alan Terim’in yardımcısı Ümit Davala’nın cezasında ise bir indirime gitmedi. Ümit Davala da Fatih Terim’le birlikte derbide görev yapamayacak. Bugün oynanacak Kasımpaşa maçında Sarı-Kırmızılı takımda antrenör Hasan Şaş ile futbolculardan Seri, Emre Mor ve Andone de cezalı. Kulübede ise Levent Şahin yer alacak.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli, Falcao

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Khalili, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Quaresma, Thiam

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