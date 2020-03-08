  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 11:41
  • |
  • 08 Mart 2020 Pazar 11:41

Fenerbahçe maçı sonrası Recep Niyaz'dan şaşırtan sözler

Fenerbahçe maçı sonrası Recep Niyaz'dan şaşırtan sözler

Paylaş

Fenerbahçe'nin Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası konuşan Recep Niyaz, eski takımına karşı forma giydiğinin hatırlatılması üzerine çok konuşulacak sözler sarf etti.

Yukatel Denizlisporlu futbolcu Recep Niyaz, bir dönem formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı 2-2 berabere kalmalarının ardından konuştu.

Recep Niyaz, "Altyapısından yetiştiğin Fenerbahçe..." diye başlayan soruya "Öncelikle bir şeyi düzeltmek istiyorum. Çocukluğum Denizlispor altyapısında geçti. Altyapımın %75'i Denizlispor, %25'i Fenerbahçe'dir. Bende hakları vardır ama yüzdesi budur. Bunu söylemek istedim" sözlerini kullandı.

Maçla ilgili de konuşan Recep Niyaz, "Maçtan önce 1 puan verseler isterdik ama böyle bir maçta Fenerbahçe gibi bir takımı zor duruma sokup son saniyede yenilen golle 1 puan almak üzücü. Son saniyede hatalar zinciri oldu. Son 30 saniyede golü yedik. Hepimiz aslanlar gibi mücadele ettik. Şimdi önümüzde Gençlerbirliği maçı var çok önemli. Her puanı almak istiyoruz. Fenerbahçe çok daha iyi olacaktır. Ama bizim amacımız ligde kalmak herkesin ayağına sağlık." dedi.


SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'a Elneny müjdesi

title

Atiba izleyenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor

title

Burak Yılmaz'dan derbi öncesi mesaj: Biz bitti demeden bitmez

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da son dakika transfer harekatı
Galatasaray'da son dakika transfer harekatı

Galatasaray'da son dakika transfer harekatı

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri üzecek sözler
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri üzecek sözler

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri üzecek sözler

Spor dünyasında Kadınlar Günü paylaşımları
Spor dünyasında Kadınlar Günü paylaşımları

Spor dünyasında Kadınlar Günü paylaşımları

Fenerbahçe - Denizlispor maçına Emre Belözoğlu damgası
Fenerbahçe - Denizlispor maçına Emre Belözoğlu damgası

Fenerbahçe - Denizlispor maçına Emre Belözoğlu damgası

Hasan Ali Kaldırım'dan 4. hakeme sert tepki
Hasan Ali Kaldırım'dan 4. hakeme sert tepki

Hasan Ali Kaldırım'dan 4. hakeme sert tepki

Burak Yılmaz'dan Galatasaray'a gözdağı
Burak Yılmaz'dan Galatasaray'a gözdağı

Burak Yılmaz'dan Galatasaray'a gözdağı

Olcay Şahan Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı
Olcay Şahan Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı

Olcay Şahan Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.