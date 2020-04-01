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aksam.com.tr
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 12:59
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  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 12:59

Fenerbahçe, maaşında indirime giderse Mehmet Ekici ile sözleşme yenileyecek

Fenerbahçe, maaşında indirime giderse Mehmet Ekici ile sözleşme yenileyecek

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Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan ve iç transferde de hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de gündem Mehmet Ekici. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcuyla ekonomik şartlarda anlaşabilirse sözleşme yenileyecek.

Fenerbahçe'de sezon başında gönderilmek istenen ancak takımda kalan Mehmet Ekici, TFF'ye bildirilen listeye alınmayarak kadro dışı bırakılmıştı. Bir dönem ayrı antrenmanlar yapan deneyimli futbolcu, her şeye rağmen devre arası kampında göze girmeyi başardı.

İkinci yarıda TFF'ye gönderilen listeye girmeyi başaran Ekici, yeniden takıma döndü ve maç eksiğine rağmen gösterdiği performansla bir nebze de olsa kendini affettirdi.

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'deki kariyeri, mali konulardaki tutumuna göre şekillenecek.

Corona virüsü sebebiyle kulüplerin yeni kontratlarda daha az maaş önermesi gündeme gelirken, Fenerbahçe'nin de Mehmet Ekici ile pazarlıkta bu durumu göz önüne alacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli ekip, 30 yaşındaki futbolcuyla mali konularda anlaşırsa yeni sözleşme imzalanacak.

(Skorer)

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