Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu renklerine bağlamaya çok yakın

Fransız basını, Marsilya’nın göndermek istediği 31 yaşındaki Luiz Gustavo için F.Bahçe’nin çok şanslı olduğunu ve transferlerin gerçekleşmeye yakın olduğunu yazdı. Hoffenheim, Corinthians, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya formaları giydi. Brezilya Milli Takımı'nda da 40 kez forma giyen Luiz Gustavo'nun Marsilya ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

(Güneş)