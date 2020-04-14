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aksam.com.tr
  • 14 Nisan 2020 Salı 15:34
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  • 14 Nisan 2020 Salı 15:40

Fenerbahçe, Kwadwo Asamoah ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Kwadwo Asamoah ile 3 yıllık anlaşma sağladı

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Sezona iyi başlayan ancak ligin ikinci yarısında art arda aldığı kötü sonuçlarla bir anda zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, gelecek sezon için işi sıkı tutuyor. Bu doğrultuda takımın zayıf noktalarına takviyeler yapmak isteyen Sarı-Lacivertlilerin öncelikli mevkilerinden biri de sol bek idi. Sezon başında Kolarov'u kadrosuna katamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Fenerahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Kwadwo Asamoah ile ilgili İtalya'dan müjdeli haber geldi.

Corriere Dello Sport, oyuncunun Inter'le sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaştığını, Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme teklifine "evet" dediğini yazdı.

Gazete, Asamoah'ın Alman kulübü Hoffenheim'ı da reddettiğini iddia etti. Sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Inter'in sol beki geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almıştı.

(Sabah)

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