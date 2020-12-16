Fenerbahçe kupada tur peşinde! 1-0 CANLI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Süper Lig 'de kendi sahasında oynadığı son üç maçı da kaybeden Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor.

Mücadelede ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır; Nazım Sangare, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Novak; Sosa, Luiz Gustavo; Mert Hakan Yandaş, Ömer Faruk Beyaz, Pelkas; Thiam

Karacabey: Veysel, Hasan, Sergen, Abdullah, Taşkın, Gökhan, Onur, Rasimcan, Berk, Sadık, Ömer