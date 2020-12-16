Fenerbahçe kupada tur peşinde! 1-0 CANLI

Süper Lig 'de kendi sahasında oynadığı son üç maçı da kaybeden Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor.
Mücadelede ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır; Nazım Sangare, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Novak; Sosa, Luiz Gustavo; Mert Hakan Yandaş, Ömer Faruk Beyaz, Pelkas; Thiam
Karacabey: Veysel, Hasan, Sergen, Abdullah, Taşkın, Gökhan, Onur, Rasimcan, Berk, Sadık, Ömer
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