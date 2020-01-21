Fenerbahçe kupada Kayserispor'u ağırlıyor | Muhtemel 11'ler

Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek.
Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.
Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki karşılaşma, bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç
Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Pedro Henrique, Situm, Mesanovic
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