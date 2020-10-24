Fenerbahçe kulübünün borcu 460 milyon euro olarak açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, sarı-lacivertli kulübün mevcut borcunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Haziran 2018'de 612 milyon avro olan bilanço borcunu Ekim 2020'de 460 milyon avroya düşürdüklerini söyledi.

Burhan Karaçam, sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen yüksek divan kurulu olağan toplantısında finansal konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri Haziran 2018'de bilanço borç toplamının 612 milyon avro olduğunu aktaran Karaçam, "Bilanço dışı ise 112 milyon avro seviyelerinde borç vardı. Futbol takımımızın harcamalarını azalttık. 2017-2018 sezonunda 93 milyon avro olan futbol takımı harcaması, 2018-2019'da 81, 2019-2020'de 64 ve 2020-2021'de ise 56 milyon avroya kadar düştü. Kredilerin Türk lirasına dönüştürülmesi konusunun önemli bölümünü tamamladık. Haziran 2018'de 612 milyon avro olan bilanço borcu Ekim 2020'de 460 milyon avroya geriledi." ifadelerini kullandı.

Geride kalan ay itibarıyla konsolide borcun 4 milyar 300 milyon liraya gerilediğini aktaran Burhan Karaçam, şunları kaydetti:

"Konsolide borcun Futbol AŞ'ye ait olan kısmı 3 milyar 200 milyon, derneğe ait bölümü ise 1 milyar 100 milyon lira. Finansal borçlar 31 Ağustos 2020'de KAP'ta belirtilen rakamlara göre, Fenerbahçe'nin futbol şirketleri olarak toplam finansal borçları 2 milyar 171 milyon lira. Bankalar ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Borçlar yeniden yapılandırılacak. Rakamlar çok yüksek. Konsolide bazda zarar ediyoruz."