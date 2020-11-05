Fenerbahçe - Konyaspor maçına Ali Şansalan atandı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının hakemi değişti.

Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin hakemi değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce maça tayin edilen Halis Özkahya'nın yerine karşılaşmada Ali Şansalan görev yapacak.