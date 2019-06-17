Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8931
  • 6,6102
  • 253.272
  • 90.763
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe kongresinde flaş sözler! 'Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın'

Fenerbahçe kongresinde flaş sözler! 'Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın'

Fenerbahçe kongresinde flaş sözler! 'Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın'

Kongrede konuşan üyelerden Mehmet Gürel, “Bizi Terim hegemonyasından kurtarın. Arkadaşlarım dalga geçiyor, artık şampiyon olalım” ifadesini kullandı.

Mali kongrede 30 kişi konuşma yaparken, Mehmet Gürel isimli Sarı-Lacivertli üye Başkan Ali Koç’tan Fatih Terim hegemonyasına son verilmesini istedi. Gürel, “Sayın Ali Koç sizin için canımı veririm. Bizi Fatih Terim’in hegemonyasından kurtarın. Benzia, Slimani, Frey gibi çöpleri, 35 yaşındaki Kolarov’u, 40 yaşındaki Emre Belözoğlu’nu transfer etmeyin. Artık şampiyon olalım. Bütün arkadaşlarım benimle dalga geçiyor” dedi. Mehmet Atakan da “Merih Demiral’ı Fenerbahçe’den bedelsiz gönderenlerin tespit edilmesini istiyorum. Halâ kulüptelerse görevlerinden alınmalılar. Fener’in kasasından 15 milyon avroyu kim aldı” diye konuştu.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt
İlker'e 'Yaban' partner arayışı
Turgut Alp, Diriliş Osman kadrosunda mı? Tarihi kaynaklar ne diyor?
Asena'ya baba şoku! Tam 1. 5 aydır...
<p>Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü içi,n duygulandıran bir video yayımladı</p>

Mehmetçik´ten Tüm Babalara Mesaj Var!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rus lider Putin’den Çinli mevkidaşı Xi Jinping’e sürpriz

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi