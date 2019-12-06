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  3. Fenerbahçe, Kolarov'la anlaşma noktasına geldi! İşte sözleşme şartları

Fenerbahçe, Kolarov'la anlaşma noktasına geldi! İşte sözleşme şartları

Fenerbahçe, Kolarov'la anlaşma noktasına geldi! İşte sözleşme şartları

Roma'yla anlaşmaya varamayan Kolarov bu sefer Fenerbahçe'ye geliyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaz ayı transfer döneminde Fenerbahçe’nin ciddi bir şekilde istediği, hatta menajerini İstanbul’a getirdiği Aleksandar Kolarov bu sefer sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın.

KOLAROV'DAN ROMA'YA REST: İSTEDİĞİM SÖZLEŞME BU

Kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Kolarov’un 2+1 yıllık kontrat, 3 milyon euro’luk maaş isteğine soğuk bakan Roma’nın Sırp yıldızla yollarını ayırmaya hazırlandığı ortaya çıkarken, oyuncunun Ocak ayında Fenerbahçe’yle masaya oturacağı belirtildi. Paulo Fonseca’nın kesinlikle vazgeçmek istemediği 34 yaşındaki futbolcu daha önce de sarı lacivertli yöneticilerle görüşme yapmış, Kolarov Başkan Ali Koç’tan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro talep etmişti.

Bu sezon 19 maça çıkan tecrübeli isim 4 gol 3 asist yapma başarısı gösterdi.


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