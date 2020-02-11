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  • 11 Şubat 2020 Salı 22:14
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  • 11 Şubat 2020 Salı 22:25

Fenerbahçe, Kırklarelispor'u rövanşta tek golle mağlup etti

Fenerbahçe, Kırklarelispor'u rövanşta tek golle mağlup etti

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Kırklarelispor'u konuk etti.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Fenerbahçe, toplam skorlarda 4-0'la yarı final biletini alan ilk takım oldu.

Fenerbahçe'nin golünü 50. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

Sarı - lacivertliler, yarı finalde Trabzonspor - Erzurum BB eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

KALECİDEN SEKEN TOPU MEVLÜT TAMAMLADI

Fenerbahçe, 50. dakikada ceza sahasına yakın bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Mehmet Ekici, yerden sert ve düzgün bir vuruş çıkardı. Ekici'nin şutunda kaleci İbrahim'den geri dönen topu Mevlüt Erdinç takip etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

KUPA GOLCÜSÜ MEVLÜT ERDİNÇ

Fenerbahçe'nin santrfor oyuncusu Mevlüt Erdinç, Ziraat Türkiye Kupası'nda takımının gol yükünü sırtlanmaya devam ediyor. 50. dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan 32 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 4. golünü kaydetmiş oldu. Mevlüt, daha önce kupada oynanan Kayserispor karşılaşmasında 1 gol, ilk maçtaki Kırklarelispor karşılaşmasında ise 2 gol kaydetmişti. Süper Lig'de ise 5 maça çıkan tecrübeli futbolcu, henüz gol sevinci yaşayamadı.

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