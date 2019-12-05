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Fenerbahçe, Kevin Gameiro'yu gündemine aldı

Fenerbahçe, Kevin Gameiro'yu gündemine aldı

Fenerbahçe, Valencia'dan ayrılacağı kesinleşen Kevin Gameiro'yu gündemine aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Vedat Muric’e alternatif bir golcü arayan ve şu anda birçok futbolcuyla yakın temas kuran Damien Comolli’nin Kevin Gamerio ismini gündemine aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN GAMEİRO ATAĞI

PSG, Sevilla, Atletico Madrid ve son olarak Valencia gibi dev takımların formasını giyen Fransız yıldız için Comolli’nin kolları sıvadığı ortaya çıkarken, yıldız golcünün Fransız ekibi Nantes’ın teklifini reddettiği, Fenerbahçe’ye ise sıcak baktığı belirtildi. Ocak ayında La Liga’dan ayılmayı kafasına koyan 32 yaşındaki Gameiro’nun aldığı karara onay veren genç teknik direktör Albert Celades’in hücum hattında Maxi Gomez, Ferran Torres ve Rodrigo’yu kullandığı görülürken, Comolli’nin oyuncunun menajeri Pascal Boisseau’yla görüşmelere başladığı bildirildi.


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