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  • 02 Mart 2020 Pazartesi 09:38
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  • 02 Mart 2020 Pazartesi 09:38

Fenerbahçe kalesi yolgeçen hanı!

Fenerbahçe kalesi yolgeçen hanı!

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Sezonun ilk 19 haftasında 21 gol yiyen Fenerbahçe, son beş maçta 10 kere topu ağlarından çıkarmak zorunda kaldı.

Trabzon mağlubiyetiyle başlayan süreçte üç yenilgi, iki beraberlik alan Fenerbahçe, altı gol kaydetse de bu çaba galibiyet için yeterli olmadı. Eleştiriler ise kaleci Altay ile Jailson üzerinde odaklandı. Genç eldiven karşı karşıya pozisyonlardaki üstün başarısına rağmen yan toplardaki zaafıyla tepki çekerken Ersun Yanal’ın ancak Antalya karşılaşmasında orta sahaya çektiği sambacı ise stoperdeki kötü performansıyla hedef adam oldu. Kalesine gelen ilk şutların golle sonuçlanmasındaki yüksek istatistikte ferdî hataların etkisi göze çarparken, sarı-lacivertlilerin genel manada bir savunma zaafı olduğu son beş maçta âdeta ayyuka çıktı. (Türkiye Gazetesi)

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