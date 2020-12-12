Fenerbahçe, İzmir depremini unutmadı

Fenerbahçe Yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı’nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz’ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı tribünlere yerleştirecek.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi bu akşamki karşılaşmada tribünlere yerleştirmek üzere “Güzel Melekler Çınar ve Sayra Alpgündüz! Mekanınız Cennet Olsun...” yazılı bir pankart hazırladı.
Galatasaray'ın sakat yıldızı Radamel Falcao'nun, "sakatlanırım" korkusu yaşadığı için psikolojik olarak sahaya dönemediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2021 yılına kayıpsız girmek istiyor. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi oyuncularıyla toplantı yapan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu ay kalan 3 maçımızı kazanarak 2021'e zirvede başlamalıyız." dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki yönetimin Adem Ljajic'le yapılan sözleşmedeki "24 ay eşit taksitte ödeme" maddesini görünce çılgına döndü.
Galatasaray, Bursaspor'da şov yapan Ayhan Akman'ın yeğeni genç yıldız adayı Ali Akman'ı transfer ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Akman için Aslan, Bursa'ya 10 milyon TL teklif edecek. İmzalar çok yakın...
Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ile antrenman sırasında özel olarak görüştü.
Bursaspor'un efsane kaptanlarından Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın heykeli, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin girişine konuldu.