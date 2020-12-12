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aksam.com.tr
  • 12 Aralık 2020 Cumartesi 14:10
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Fenerbahçe, İzmir depremini unutmadı

Fenerbahçe, İzmir depremini unutmadı

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IHA

Fenerbahçe, İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı Yeni Malatyaspor maçında tribünlere yerleştirecek.

Fenerbahçe Yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı’nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz’ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı tribünlere yerleştirecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi bu akşamki karşılaşmada tribünlere yerleştirmek üzere “Güzel Melekler Çınar ve Sayra Alpgündüz! Mekanınız Cennet Olsun...” yazılı bir pankart hazırladı.

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