Fenerbahçe İtalya'da mağlup oldu

Bu sonuçla sarı-lacivertliler EuroLegue'deki 4'üncü maçında 3'üncü mağlubiyetini alırken, İtalyan temsilcisi ise 3'üncü galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 5'inci hafta karşılaşmasında 30 Ekim Çarşamba günü İsrail temsilcisi Maccabi Fox Tel Aviv ile deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Sasa Pukl (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)

AX Armani Exchange Milan: Rodriguez 22, Roll 6, Micov 7, Scola 6, Tarczewski 8, Della Valle 15, Biligha 6, Gudaitis 17, Moraschini, Cinciarini, White

Fenerbahçe Beko: Westermann, Sloukas 7, De Colo 12, Vesely 14, Lauvergne 14, Melih Mahmutoğlu 8, Williams 8, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 2, Datome 5, Tarık Biberovic 4

1. Periyot: 20-11

Devre: 41-29

3. Periyot: 66-55