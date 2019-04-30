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  3. Fenerbahçe, İsviçreli stoper Timm Klose'yi yakın takibe aldı

Fenerbahçe, İsviçreli stoper Timm Klose'yi yakın takibe aldı

Fenerbahçe, İsviçreli stoper Timm Klose'yi yakın takibe aldı

Sezon sonunda Skrtel ve Roman Neustadter ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin gündemine Timm Klose girdi.

Fenerbahçe yeni sezon için birden fazla mevkide oynayabilecek 'joker' özellikli isimlerden arıyor.

Adı öne çıkan oyunculardan birisinin Championship takımlarından Norwich'te forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Timm Klose olduğu iddia edildi.

1.95'lik Klose stoper, sağ bek ve ön liberoda görev alabiliyor. Bu sezon Norwich'te 4 gol ve 1 asist gerçekleştirdi.

İsviçre Milli Takımı'nda da 17 kez forma giyen oyuncunun menajeri Michael Frey'in de menajerliğini üstlenen Gaetano Giallanza. Sportif direktör Damien Comolli ile Giallanza'nın eski dostluklarının bulunması bu transferde avantaj olarak kabul ediliyor.

9 Mayıs'ta 31 yaşına girecek olan Klose ile İskoç ekibi Glasgow Rangers da ilgileniyor. Ayrıca Norwich'in de oyuncuya yeni kontrat önermeyi düşündüğü Ada basınında dile getiriliyor.

Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeyeceği için Klose'a cazip bir teklif yaparak, öne çıkabileceği ifade edildi.

Tecrübeli futbolcunun şu anki piyasa değeri 3.5 milyon euro.

(Takvim)

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