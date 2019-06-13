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13 Haziran 2019 Perşembe 20:37 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 20:37

Fenerbahçe istedi, Palmeiras kaptı

Fenerbahçe istedi, Palmeiras kaptı

Fenerbahçe'nin transfer etmek için teklif yaptığı iddia edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Ramires'in yeni takımı belli oldu. Palmeiras, Ramires'i renklerine bağladığını duyurdu.

Yahoo'dan Jorge Nicola, çarşamba günkü haberinde, Fenerbahçe'nin sonra olarak Çin'de Jiangsu Suning forması giyen ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Ramires için teklif yaptığını öne sürdü. Ancak Ramires, ülkesi Brezilya'ya dönmeyi tercih etti.

Palmeiras Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ramires ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Ramires imza sonrası, "Bu bayük ailenin parçası olduğum için mutluyum. Başarılar yakalamak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Benfica'da parladıktan sonra 22 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tutan ve 2015/16'da ayrılana kadar 5 yıl Premier Lig'de oynayan Ramires, 28 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu. Sambacı, Çin'de 49 maçta süre aldı ve 11 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

Bu arada Palmeiras geçtiğimiz günlerde 35 yaşındaki Felipe Melo'nun 2021'e kadar uzattı.

(Sporx)

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