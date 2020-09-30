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  • Fenerbahçe, İstanbul'a davet ettiği Papiss Cisse'nin menajeriyle bugün bir araya geliyor
  • 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:10
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Fenerbahçe, İstanbul'a davet ettiği Papiss Cisse'nin menajeriyle bugün bir araya geliyor

Fenerbahçe, İstanbul'a davet ettiği Papiss Cisse'nin menajeriyle bugün bir araya geliyor

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TRT Spor

Mbwana Samatta'dan sonra forvete bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti.

Fenerbahçe transfere doymuyor! Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut’un eski öğrencisi Papiss Cisse’yi İstanbul’a davet etti.

YÖNETİM BUGÜN YILDIZ FORVETİN MENAJERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Fenerbahçeli yöneticiler bugün Senegalli golcünün menajeriyle bir araya gelecek.

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