Fenerbahçe İstanbul Spor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe İstanbul Spor maçı saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe İstanbul Spor maçı için geri sayım başladı. Sarı lacivertli taraftarlar ‘Fenerbahçe İstanbul Spor maçı saat kaçta başlayacak?’ sorusunu aratmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 1. maçı kapsamında sahasında İstanbul Spor’u konuk eden Fenerbahçe sahadan galip ayrılmak istiyor. Sarı lacivertli takımın ilk 11’i de belli oldu. Peki, Fenerbahçe İstanbul Spor maçı hangi kanalda? İşte yanıtı

FENERBAHÇE İSTANBUL SPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Aralık Salı günü oynanan Fenerbahçe İstanbul Spor maçı saat 21.45’de A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı Zorbay Küçük yönetecek. İki takımın ilk 11'i belli oldu.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Rami, Dirar, Jailson, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Muriqi

İstanbulspor: Alperen, Wellington, Etoga, Onur, Duhan, Eslem, Oğuzhan, Cajic, Ali, Diouf, Allahyar

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş'la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-Fenerbahçe, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamlayacak.

Süper Lig'de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de, Göztepe maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu karşılaşmada ligde fazla süre alamayan futbolcular ile genç isimlere şans vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, 4. turdan başladığı kupada TFF 2. Lig temsilisi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'lik skorla deplasmanda elemişti. TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ise TFF 3. Lig ekipleri Pazarspor ile Büyükçekmece Tepecikspor'u eleyerek 5. tura yükseldi.

İki takım, 2017-2018 sezonunda da son 16 turunda eşleşmiş, Fenerbahçe 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle rakibini elemişti.

Bu eşleşmenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.