Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile ilgileniyor

Fenerbahçe, sezon öncesinde kadrosuna katmak için büyük mücadele verdiği ancak FFP nedeniyle transfer edemediği Başakşehirli İrfan Can'dan bir türlü vazgeçmiyor.

ERSUN YANAL ISRARLA İSTİYOR

Başakşehir'in İrfan Can ile 5 yıllık sözleşme imzalaması da bu durumu değiştirmeye yetmedi. Yanal'ın ısrarları sonucunda Başkan Ali Koç, İrfan Can için yeni bir süreç başlattı.

YENİDEN MASAYA OTURULUCAK

Sportif direktör Damien Comolli de İrfan Can'ı Trabzonspor ile oynadıkları maçta yerinden takip etti ve sık sık not aldı. İrfan Can için Başakşehir ile yeniden masaya oturulması bekleniyor.

DEVLER LİGİ İÇİN İLK TRANSFER

Fenerbahçe bu transferde FFP engelini takas yaparak aşmaya çalışacak. İrfan Can'ın katılması durumunda önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için kadro yapılanması için kritik öneme sahip.

FENERBAHÇE'YE GELMEYE SICAK BAKMIŞTI

İrfan Can Kahveci, sezon başında F.Bahçe'ye imza atmaya sıcak bakmıştı. Ancak mali koşullar bu transfere engel olmuştu.

(Takvim)