Fenerbahçe ilk bombasını patlattı! Yıldız futbolcu bugün İstanbul'da

¦ Her transfer döneminde talip olduğu ancak bir türlü bitiremediği 32 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla bu kez anlaşan Sarı-Lacivertliler, transferi kısa süre içinde açıklayacak. Bugün sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelecek olan Ben Arfa’nın maliyetinin 3.5 milyon euro civarında olması bekleniyor. Tunus asıllı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

(Gunes)