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08 Haziran 2019 Cumartesi 09:46 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:52

Fenerbahçe ilk bombasını patlattı! Yıldız futbolcu bugün İstanbul'da

Fenerbahçe ilk bombasını patlattı! Yıldız futbolcu bugün İstanbul'da

KANARYA, Hatem Ben Arfa transferinde mutlu sona ulaştı.

¦ Her transfer döneminde talip olduğu ancak bir türlü bitiremediği 32 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla bu kez anlaşan Sarı-Lacivertliler, transferi kısa süre içinde açıklayacak. Bugün sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelecek olan Ben Arfa’nın maliyetinin 3.5 milyon euro civarında olması bekleniyor. Tunus asıllı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

(Gunes)

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