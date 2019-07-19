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  3. Fenerbahçe ikinci hazırlık maçına çıkıyor! Sarı Lacivertliler Bursaspor ile karşılaşacak

Fenerbahçe ikinci hazırlık maçına çıkıyor! Sarı Lacivertliler Bursaspor ile karşılaşacak

Fenerbahçe ikinci hazırlık maçına çıkıyor! Sarı Lacivertliler Bursaspor ile karşılaşacak

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçına Bursaspor karşısında çıkacak.

İlk hazırlık maçında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşacak.

Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Taraftara ve basına kapalı olarak oynanacak maç, Fenerbahçe Televizyonu ve Fenerbahçe Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Öte yandan Fenerbahçe Yönetimi, Bursaspor'u maç öncesinde ve sonrasında yemekte ağırlayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Berke Özer
Murat Sağlam
Serdar Aziz
Sadık Çiftpınar
Abdulcebrail Akbulut
Emre Belözoğlu
Jailson
Mehmet Ekici
Victor Moses
Allahyar
Vedat Muriqi

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