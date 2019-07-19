Fenerbahçe ikinci hazırlık maçına çıkıyor! Sarı Lacivertliler Bursaspor ile karşılaşacak

İlk hazırlık maçında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşacak.

Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Taraftara ve basına kapalı olarak oynanacak maç, Fenerbahçe Televizyonu ve Fenerbahçe Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Öte yandan Fenerbahçe Yönetimi, Bursaspor'u maç öncesinde ve sonrasında yemekte ağırlayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Berke Özer

Murat Sağlam

Serdar Aziz

Sadık Çiftpınar

Abdulcebrail Akbulut

Emre Belözoğlu

Jailson

Mehmet Ekici

Victor Moses

Allahyar

Vedat Muriqi