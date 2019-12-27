Fenerbahçe iki yıldızıyla prensip anlaşmasına vardı

FENERBAHÇE’DE sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden ikisi ile prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye geldikten sonra uzun bir sakatlık dönemi geçiren ancak şu anda takımın en formda isimleri arasında yer alan Tolga Ciğerci’nin boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğunu yönetime bildirdiği ifade edildi.

Hasan Ali de Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmediğini yönetime açıklarken, sözleşme konusunda sorun çıkarmayacağı belirtiliyor.

(Star)