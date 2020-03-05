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aksam.com.tr
  • 05 Mart 2020 Perşembe 15:18
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  • 05 Mart 2020 Perşembe 15:36

Fenerbahçe idmanında sürpriz! Emre ve Volkan takımın başında...

Fenerbahçe idmanında sürpriz! Emre ve Volkan takımın başında...

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Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürürken kaptan Emre Belözoğlu, yardımcı antrenör Volkan Demirel'le birlikte antrenmanı yönetti. Emre Belözoğlu'nun ayağında krampon yerine spor ayakkabı olması da dikkat çekti.

Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Emre Belözoğlu'nun ayağında krampon yerine spor ayakkabı olması da dikkat çekti.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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