Fenerbahçe idmanında sürpriz! Emre ve Volkan takımın başında...

Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Emre Belözoğlu'nun ayağında krampon yerine spor ayakkabı olması da dikkat çekti.
Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
TBF, Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko karşılaşması için ev sahibi ekibin yaptığı kural hatası başvurusunun kabul edildiğini ve karşılaşmanın tekrarlanacağını açıkladı.
Genç sporcuya defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları, uzun süre sonra bir araya geldi.
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