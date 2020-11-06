Fenerbahçe idmanında Caner Erkin şov

Fenerbahçe, dün yaptığı çalışma ile 7 Kasım Cumartesi günü oynanacak Konya maçının hazırlıklarına devam etti.
Kıran kırana gerçekleştirilen idmanda tek can sıkıcı olay, Sosa'nın kasığındaki ağrı nedeniyle kenara gelmesi oldu.
Antrenmanda oynanan çift kale maça ise Caner Erkin damgasını vurdu. Milli yıldız hem müthiş golleri hem de peş peşe yaptığı asistlerle teknik ekipten alkış aldı.
Fenerbahçe, bugünkü çalışma ile Konya maçının provalarını tamamlayacak.
ÜST üste alınan mağlubiyetler sonrasında 31 Ekim'de Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu...
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konya maçında Tisserand'ın yanında oynatacağı oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'nın transferine onay verdi.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Seri, sarı - kırmızılılara geri dönmek için harekete geçti.
Sakatlığını atlatan ve Antalyaspor maçında göz dolduran Diego Perotti'nin Fenerbahçe'de ilk 11'e monte edilmesiyle birlikte Enner Valencia yedek kulübesine hapsolacak. Mame Thiam için ise forma hayal gibi görünüyor.
UEFA Avrupa Ligi H grubunda 3. hafta maçında Lille deplasmanda Milan'ı 3-0'la geçti. Dev maçta Fransız ekibinin golleri 22, 55 ve 58. dakikalarda milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi.