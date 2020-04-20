  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 07:40
  • |
  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 07:40

Fenerbahçe için Medhi Benatia iddiası! Geliyor...

Fenerbahçe için Medhi Benatia iddiası! Geliyor...

Paylaş

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, bir dönem İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Faslı stoper Medhi Benatia'nın peşine düştü. Şu anda Fas'ın Al Duhail takımında oynayan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyebileceği dile getirildi.

Kanarya için Fas'tan bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, son olarak kökenlerinin dayandığı Fas'ta Al Duhail forması giyen Medhi Benatia ile ilgilendiği ileri sürüldü. Uzun yıllar Bayern Münih ve Juventus formalarını giyen 33 yaşındaki stoperin, Fas'ta aradığı rekabetçi ortamı bulamadığı ve Avrupa'da bir kulübe dönmek istediğini dile getiren Fas basını, yayınladığı haberde "Benatia, Avrupa'ya geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

PARA GÜZEL AMA...

Al Duhail'de iyi para kazanmasına rağmen, Avrupa'ya dönüş sinyali veren Benatia'nın, Juve'den yakın arkadaşı Manduzikic'e "Burada para güzel ama heyecan yok. Fas'ta oynama hayalimi de gerçekleştirdim. Avrupa'ya dönüp şampiyonluklar yaşamak istiyorum" dediği öğrenildi. Haberde Kızılyıldız ve FSCB'nin talip olduğu Benatia'ya en ciddi teklifin Fenerbahçe'den geldi ve Türkiye'ye gitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

(Fotomaç)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

MHK'den devrim gibi karar! Yeni uygulama dünyada bir ilk olacak...

title

Trabzonspor'da yeni Sörloth belli oldu: Iheanacho

title

Radamel Falcao'dan çağrı! Sosyal medyadan destek istedi...

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe için bomba iddia! Eski Juve'li...
Fenerbahçe için bomba iddia! Eski Juve'li...

Fenerbahçe için bomba iddia! Eski Juve'li...

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, bir dönem İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Faslı stoper Medhi Benatia'nın peşine düştü. Şu anda Fas'ın Al Duhail takımında oynayan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyebileceği dile getirildi.

Trabzonspor'da canlı yayında imza şov
Trabzonspor'da canlı yayında imza şov

Trabzonspor'da canlı yayında imza şov

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcular imzalarını video konferans yöntemiyle atacaklar. Başkanın bu fikrini oyuncular da çok sevdi.

MHK'den devrim gibi karar! Dünyada bir ilk...
MHK'den devrim gibi karar! Dünyada bir ilk...

MHK'den devrim gibi karar! Dünyada bir ilk...

Zekeriya Alp'in kurduğu atletik performans birimi dünyada bir ilke imza attı.

Trabzonspor yeni yıldızını Uruguay'da buldu
Trabzonspor yeni yıldızını Uruguay'da buldu

Trabzonspor yeni yıldızını Uruguay'da buldu

Fırtına, maliyeti uygun, geleceği parlak isimleri kovalıyor 23'lük forvet için Liverpool Montevideo ile temas kuruldu.

Falcao sosyal medyadan destek istedi
Falcao sosyal medyadan destek istedi

Falcao sosyal medyadan destek istedi

Galatasaraylı Radamel Falcao yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınının bitmesi için takipçilerine dua etme çağrısında bulundu.

Trabzonspor Sörloth'un halefini buldu
Trabzonspor Sörloth'un halefini buldu

Trabzonspor Sörloth'un halefini buldu

Nijerya basınından ses getirecek iddia... İngiliz ekibi Leicester City, Kelechi Iheanacho'yu, Sörloth'u adeta küllerinden doğuran ve yıldıza çeviren Bordo-Mavililer'e kiralamak istiyor. Ada ekibinin hedefi, 27.7 milyon Euro'ya transfer ettikleri Nijeryalı golcüyü yeniden kazanmak.

Yattara'nın hedefi Trabzonspor
Yattara'nın hedefi Trabzonspor

Yattara'nın hedefi Trabzonspor

İstanbulspor'da yardımcı antrenör olan İbrahima Yattara, “Futbol oynarken Türkiye'de başarılı oldum, antrenör olarak da başarılı olmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda Trabzonspor'da çalışmak istiyorum” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.