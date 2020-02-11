Fenerbahçe için hayati süreç başlıyor! Tam 6 maç...

Sarı-Lacivertliler, sezonun ikinci yarısına zorlu bir fikstürle girdi. Ancak önce Gaziantep deplasmanında, ardından Kadıköy’de Başakşehir karşısında alınan 2-0’lık galibiyetler, Fenerbahçe’yi havaya soktu. Sonrası ise beklendiği gibi olmadı. Ersun Yanal’ın ekibi Trabzon deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Sahasında Alanya ile 1-1 berabere kaldı. 2 haftada 5 puan kaybetti. Buna rağmen özellikle Sivasspor’un da aynı süreçte kayıplar yaşaması, zirveyle farkın açılmasını önledi. Fenerbahçe, zorlu virajı geride bıraktı, kolay fikstüre girdi.
İlk 2 hafta liderdi
Kanarya, mart ayının son haftasındaki milli maç arasına kadar 6 maç oynayacak. Bunların içinde en zoru, 23. haftada karşılaşacağı Galatasaray derbisi. Ancak Cim Bom da Kadıköy’de 20 senedir galip gelemiyor. Fenerbahçe’nin diğer 5 rakibi ise ligin formsuz, sıkıntı yaşayan, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan takımlar. Kanarya, bu periyottaki 6 karşılaşmadan 18 puan çıkartarak, 3. haftada kaybettiği liderliği milli maç arasına girerken geri almanın hesaplarını yapıyor. Zirve yarışındaki rakiplerin bu süreçte birbirleriyle oynayacak olması da Sarı-Lacivertliler’in iştahını kabartıyor.
Rakiplerde son durum
¦ Ankaragücü: Başkent ekibi tam 14 hafta sonra Yeni Malatya deplasmanında galip gelerek nefes aldı.
¦ Galatasaray: Son 5 maçını da kazanan Cim Bom, yakaladığı bu seriyle zirve yarışında iddialı hale geldi.
¦ Antalyaspor: Devre arasında önemli transferler yapan Akdeniz ekibi, son 14 lig maçında sadece 1 kez kazandı.
¦ Denizlispor: Mehmet Özdilek’in gelmesiyle iyi bir hava yakalanmıştı ancak ligde 6 maçtır galip gelemiyorlar.
¦ Konyaspor: Son 14 maçta bir kez kazanan, 8 maçta gol atamayan Konya’da Aykut Kocaman dönemi sona erdi.
¦ Kayserispor: Son sıradan kurtulma mücadelesi veren Sarı-Kırmızılılar, son 7 lig maçında 2 beraberlik aldı.
(Fanatik)
Fenerbahçe’de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal’ı başkan Ali Koç’a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal’ın takımdaki kaderini çizecek.
7. Sulh Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden; Caner, Gökhan ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti.
Mircea Lucescu, Siyah-beyazlıların yeni futbol aklı olacak. Rumen çalıştırıcı ile danışmanlık konusunda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.
Avrupa’nın 5 büyük ligi İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da Türk oyuncular başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Toplam değeri 327 milyon euroyu bulan yıldızlarımız, ekonomik açıdan da ciddi bir pazar payına sahip.
Yazarımız Engin Verel, özellikle 3 Büyükler'in hakem ve federasyon isyanını eleştirdi. Sonuçlarının çok vahim olabileceğinin altını çizdi.
Fatih Terim, hem dibe vurmuş yıldızlarını hem de takımını hayata döndürdü. Dört maçlık galibiyet serisiyle başlayan ikinci yarıda katkıyı yeni transferler değil, kulübeye mahkum isimlerden aldı.