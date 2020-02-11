Fenerbahçe için hayati süreç başlıyor! Tam 6 maç...

Fenerbahçe; Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor periyodunda 5 puan bıraktı. Zorlu virajı sıkıntılı dönen Sarı- Lacivertliler, gözünü milli maç arasına kadar olan 6 maçlık periyoda çevirdi. Bu süreçte en zor maçını, Kadıköy’de 20 yıldır yenilmediği Galatasaray ile oynayacak olan Kanarya; 6’da 6 yaparak liderliği ele geçirmek istiyor. İşte Fenerbahçe’nin zirve yolu...

Sarı-Lacivertliler, sezonun ikinci yarısına zorlu bir fikstürle girdi. Ancak önce Gaziantep deplasmanında, ardından Kadıköy’de Başakşehir karşısında alınan 2-0’lık galibiyetler, Fenerbahçe’yi havaya soktu. Sonrası ise beklendiği gibi olmadı. Ersun Yanal’ın ekibi Trabzon deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Sahasında Alanya ile 1-1 berabere kaldı. 2 haftada 5 puan kaybetti. Buna rağmen özellikle Sivasspor’un da aynı süreçte kayıplar yaşaması, zirveyle farkın açılmasını önledi. Fenerbahçe, zorlu virajı geride bıraktı, kolay fikstüre girdi.

İlk 2 hafta liderdi

Kanarya, mart ayının son haftasındaki milli maç arasına kadar 6 maç oynayacak. Bunların içinde en zoru, 23. haftada karşılaşacağı Galatasaray derbisi. Ancak Cim Bom da Kadıköy’de 20 senedir galip gelemiyor. Fenerbahçe’nin diğer 5 rakibi ise ligin formsuz, sıkıntı yaşayan, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan takımlar. Kanarya, bu periyottaki 6 karşılaşmadan 18 puan çıkartarak, 3. haftada kaybettiği liderliği milli maç arasına girerken geri almanın hesaplarını yapıyor. Zirve yarışındaki rakiplerin bu süreçte birbirleriyle oynayacak olması da Sarı-Lacivertliler’in iştahını kabartıyor.

Rakiplerde son durum

¦ Ankaragücü: Başkent ekibi tam 14 hafta sonra Yeni Malatya deplasmanında galip gelerek nefes aldı.

¦ Galatasaray: Son 5 maçını da kazanan Cim Bom, yakaladığı bu seriyle zirve yarışında iddialı hale geldi.

¦ Antalyaspor: Devre arasında önemli transferler yapan Akdeniz ekibi, son 14 lig maçında sadece 1 kez kazandı.

¦ Denizlispor: Mehmet Özdilek’in gelmesiyle iyi bir hava yakalanmıştı ancak ligde 6 maçtır galip gelemiyorlar.

¦ Konyaspor: Son 14 maçta bir kez kazanan, 8 maçta gol atamayan Konya’da Aykut Kocaman dönemi sona erdi.

¦ Kayserispor: Son sıradan kurtulma mücadelesi veren Sarı-Kırmızılılar, son 7 lig maçında 2 beraberlik aldı.

(Fanatik)