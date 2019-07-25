Fenerbahçe, Ibrahim Amadou ve Simon Kjaer'in kiralanması konusunda son aşamaya geldi

Fenerbahçe, Sevilla'dan defansif orta saha oyuncusu Ibrahim Amadou ve Simon Kjaer'in kiralanması konusunda son aşamaya geldi.

Fenerbahçe, Sevilla'dan Simon Kjaer ve Ibrahim Amadou transferlerinde son aşamaya geldi.

İspanya basınında yer alan haberde; Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin teknik direktör Julen Lopetegui'den aldığı rapor sonrası Ibrahim Amadou ve Simon Kjaer'in temsilcilerine kendilerine kulüp bulmaları konusunda talimat verdi. Fenerbahçe, Sevilla'nın gözden çıkardığı her iki oyuncu için de Sevilla ile temasa geçti.

AMADOU İÇİN 'KÜÇÜK' BİR BEDEL

26 yaşındaki Fransız defansif orta saha oyuncusu Ibrahim Amadou için Fenerbahçe, küçük bir kiralama bedeli ödeyecek. Önümüzdeki günlerde bu transfere son nokta koymak için Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve Monchi, bir görüşme daha yapacak.

Sevilla'nın geçen yaz Lille'den 14.4 milyon euro bonservisle aldığı Amadou, geçen sezon La Liga'da sadece 7 maçta ilk 11 olmak üzere toplam 17 maçta forma giydi.

SEVILLA'NIN SORUNU, KJAER'İN MAAŞI

Simon Kjaer ise Fenerbahçe ile anlaşsa da Sevilla, oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

Sevilla ile 2 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki Danimarkalı stoper, kulübün en çok maaş alan oyuncusu durumunda. Brüt 8.3, net 4 milyon euro kazanan Kjaer, bu maaşı nedeniyle Monchi'yi düşündürüyor. Bu kontrattan çıkmayı düşünen Sevilla, yine de bir miktar bonservis için Fenerbahçe'yi zorlama planı yaptı.

Kadrosunda 7 stoper birden olan Sevilla, bunlardan üç tanesini bu sezon transfer etti. Bu nedenle Kjaer'in gönderilmesi kesin gibi...

2017 yazında Fenerbahçe'den Sevilla'ya 12.5 milyon euro'ya transfer olan Simon Kjaer, geçen sezon Sevilla formasıyla 37 resmi maça çıktı ve sezonu kart görmeden

tamamladı.

(Sporx)