Fenerbahçe hücum çalıştı

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, koordinasyon çalışması ile devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler idmanı hücum varyasyonları ile noktaladı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Okan Turp, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci idman sonrası ekstra koşu yaptılar.

Fenerbahçe günü 18:30'da yapacağı ikinci çalışma ile tamamlayacak.