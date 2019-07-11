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Fenerbahçe hücum çalıştı

Fenerbahçe hücum çalıştı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, koordinasyon çalışması ile devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler idmanı hücum varyasyonları ile noktaladı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Okan Turp, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci idman sonrası ekstra koşu yaptılar.

Fenerbahçe günü 18:30'da yapacağı ikinci çalışma ile tamamlayacak.

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