Fenerbahçe, Herta Berlin'den Darida'yı istiyor

Alman basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, ara transfer döneminde de Vladimir Darida'yı kadrosuna katmak istedi. Darida'nın da Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği ancak Hertha Berlin Genel Menajeri Michael Preetz'in transferi veto ettiği kaydedildi.

Preetz'in ara transfer döneminde oyuncuyu elden çıkarmak istemediği ancak gelecek yaz için satışına onay verdiği belirtildi. Darida dışında Lustenberger ve Julius Kade'nin de ayrılığına izin verdiği ifade edildi.

Kontratı 2021'de bitecek olan Çek orta saha Darida için uygun bir bonservis bedeli talep edeceği öğrenilen Hertha'nın, ora sahaya Napoli'den Amadou Diawara'yı istediği bilgisi verildi. Diawara sonrası Darida'nın oynama şansı bulamayacağına vurgu yapıldı.

Hertha Berlin Teknik Direktörü Pal Dardai de, "Vladi'ye bol şans diliyorum. Umarım, gelecek sezon nerede oynarsa oynasın daha başarılı olur. Onun için Hertha kariyeri hep zorlu oldu. Gerçek Darida'dyı hiç izleyemedik. Şanssızlık yakasını hiç bırakmadı." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BENİ ÇOK İSTEDİ"

Darida, Fenerbahçe'nin kendisini ısrarla istediğini ancak kulübünün bırakmadığını söylerken; "Devre arasında çok teklif aldım. Menajerim Ondry Chovance; Fenerbahçe, Rayo Vallecano, Leganes ve Udinese'nin teklifleri olduğunu söyledi. Fenerbahçe gerçekten çok istekliydi ancak Hertha Berlin'de yöneticilerim ayrılığın kesinlikle konuşulmayacağını söyledi. Aynısı, Hertha Berlin ile bizzat temasa geçen Fenerbahçe yetkililerine de aktarıldı" ifadelerini kullandı.

"OYNAMAK İÇİN BAŞKA TAKIMA GİDEBİLİRİM"

Forma şansı bulamaması durumunda sezon sonunda ayrılabileceğinin sinyalelrini de veren Darida, "Kulübümüz, taraftarları ve Berlin'deki hayatı seviyorum. 2017'de sözleşmemi 2021'e kadar uzatmamın da nedeni bu, hiçbir zaman ayrılığı düşünmedim. Ancak bana güvenmeyen bir teknik adamla çalışamam. Büyük ihtimalle futbolun en güzel yaşındayım, futbolu seviyorum ve oynamak istiyorum. Belki de bu yüzden başka bir takıma gitmem daha iyi olabilir" dedi.

Bu sezon Hertha Berlin'de 11 maçta 521 dakika oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu, 1 asist yaptı. Çekya Milli Takımı formasını da 53 kez giyen orta saha, 4 gol attı.

(Sporx)