Fenerbahçe hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor

Erol Bulut'un Fenerbahçesi hava hakimiyetiyle gündeme geldi.
Ligde Alanya'nın 2 puan gerisinde 2. sıada bulunan Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'de attığı 7 golün 4'ü kafa vuruşlarıyla geldi.
Rize maçında Gökhan Gönül, Karagümrük'e karşı Samatta ve son Göztepe maçında Serdar Aziz ile Pelkas kafayla rakip fileleri sarsmayı başardı.
FENERBAHÇE BULUT'LA HİÇ KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, Erol Bulut ile 5'i resmi toplam 11 maça çıktı. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Henüz yenilgiyle tanışmadı.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor derbisi öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Bulut'un, “Her hafta istediğimiz seviyeye adım adım ulaşıyoruz. Kadıköy'de sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacağız. Rakibimiz kötü sonuçlara son vermek için ekstra motivasyonla sahaya çıkacak. Daha dikkatli olmak zorundayız" dediği öğrenildi.
Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a sahasında mağlup olan Galatasaray'da bir yandan da gözler transfere çevrilmiş durumda. Devre arası kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isme kanca attı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, performansları her gün geriye giden Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i yönetime şikayet etti.
Galatasaray'da Falcao ve Diagne beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip son 3 maçta 8 puan kaybederken sadece bir gol atabildi. O da penaltıdan geldi. Bu durum teknik heyet ve taraftarları düşündürüyor.
Almanya Bundesliga ekibi, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Rıdvan Yılmaz için harekete geçti. Ocak ayında genç sol beki takıma kazandırmak isteyen Stuttgart, Siyah-Beyazlılar'dan bonservis bilgisi talep etti. Yönetim, yetenekli futbolcu için 5 milyon Euro değer biçti.