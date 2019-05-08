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  3. Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için zemin yokluyor

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için zemin yokluyor

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için zemin yokluyor

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin gündemine Hakan Çalhanoğlu girdi.

Bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Fenerbahçe transfer çalışmalarına erkenden başlarken, İtalya'dan sürpriz bir haber geldi.

Milan'da sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Hakan Çalhanoğlu'nu takip eden takımlar arasında Fenerbahçe'nin de olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'nin milli oyuncunun ekonomik durumunu incelediği ve uygun şartlarda anlaşma zemini oluşturması durumunda devreye gireceği de belirtildi.

ALMANYA'DAN DA YAKIN TAKİP VAR

25 yaşındaki oyuncu için Almanya'dan Hamburg, Leipzig, Schalke ve Werder Bremen'in de devrede olduğu yazıldı.

Devre arası transfer döneminde de Bundesliga takımlarından RB Leipzig, Çalhanoğlu'nu transfer etmek istemiş ama Milan, Almanya'dan gelen teklifi kabul etmemişti.

Çin ve İngiltere'den de teklifler alan Hakan Çalhanoğlu için Milan, Bayer Leverkusen'e 21 milyon euro ödemişti. Milan'da 88 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 10 gol atıp, 26 asist yapma başarısı gösterdi.

(Sabah)

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