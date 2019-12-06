Fenerbahçe, haftanın açılış maçında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup etti

Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe 1-0 geriye düştü ama 5-2'lik skorla galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23 ve 39. dakikada Vedat Muriqi, 32. dakikada Luiz Gustavo, 74. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 87. dakikada Max Kruse kaydetti. Gençlerbirliği'nin golleri 8. dakikada Giovanni Sio ve 78. dakikada Bogdan Stancu'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 25'e yükseltti. Gençlerbirliği 14 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Göztepe'yi konuk edecek.

ERSUN YANAL'IN 4 DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, geçen hafta Göztepe'yle deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden 4 ismi değiştirdi.

Sakatlığı bulunan Victor Moses ve sarı kart cezalısı Nabil Dirar kadroda yer almezken, Deniz Türüç ile Zanka yedek kulübesinde oturdu. Yanal, bu isimlerin yerine kırmızı kart cezası sona eren Mauricio Isla ve sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım ile Sadık Çiftpınar ve Vedat Muric'i ilk 11'de oynattı.

SADIK ÇİFTPINAR İLK KEZ

Fenerbahçe'nin stoperi Sadık Çiftpınar, Süper Lig'de bu sezon ilk kez 11'de forma şansı buldu. Son olarak geçen sezonun 34. haftasında 11'de oynayan Sadık, bu sezon ligde Ersun Yanal'dan ilk kez bu şansı elde etti. Sadık Çiftpınar, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan iki maçta da ilk 11'de oynamıştı. Sadık, ligde ise bundan önce iki maça yedek kulübesinden oyuna dahil olmuştu.

ZANKA İLK DEFA 11'E GİREMEDİ

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka, bu sezon ilk kez 11'e giremedi. Sarı-lacivertli takıma bu sezon transfer olan Zanka, geride kalan 13 maçta da ilk 11'de oynamıştı.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM OYNAMADI

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı kart cezalısı Nabil Dirar ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Victor Moses kadroda yer almadı.

HAMZAOĞLU'NDAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de zorunlu tek değişiklik yaptı. Hamzaoğlu, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 3-3 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde forma giyen 10 ismi Fenerbahçe karşısında da sahaya sürdü. Hamzaoğlu, sakatlığı bulunan Erdem Özgenç'in yerine Pierre Polomot'a 11'de şans verdi.

GENÇLERBİRLİĞİ İLK ŞUTUNDA GOLÜ BULDU

Fenerbahçe, taraftarının önünde oynadığı maça hırslı ve agresif başladı. Gençlerbirliği'ni sahasından çıkartmamaya çalışan ve hataya zorlayan Fenerbahçe, il düdükten itibaren golü düşündü. Ancak Gençlerbirliği, Fenerbahçe ilk kez geldiği 8. dakikada golü buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Giovanni Sio, sol ayağıyla köşeye bir vuruş yaparak Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi.

BU POZİSYON NASIL KAÇTI?

Gençlerbirliği'nin golüne rağmen oyundan düşmeyen Fenerbahçe, hırslı ve istekli oyunun sürdürdü. Garry Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriqi ile etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, 15. dakikada inanılmaz bir gol kaçırdı. Isla'nın sağ kanattan getirdiği topa önce kale önünde bomboş durumda olan Muriqi iyi bir vuruş yapamadı, ardından uzak köşedeki Garr Rodrigues'in şutunda top yandan az farkla auta gitti. Sarı-lacivertli futbolcular ve taraftarlar, kaçan bu golün ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı.

VEDAT MURIQI KÖŞEYE BIRAKTI

Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 23. dakikada Vedat Muriqi ile beraberlik golünü buldu. Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında içinde bulunan Muriqi kafayı vurdu ve uzak köşeye doğru yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Vedat Muriqi, golden sonra sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

LUIZ GUSTAVO'DAN ŞAHANE VURUŞ

Beraberlik golüyle Gençlerbirliği'nin direncini kıran Fenerbahçe, rakip kaleye çok daha kolay giderken, net pozisyonlar ürtemeye devam etti. Maçta dakikalar 32'yi gösterdiğinde ise Luiz Gustavo, harika bir golle sahneye çıktı. Kruse'nin pasıyla topla buluşan Gustavo, ceza sahası dışından kaleyi gördü ve muhteşem bir vuruş yaparak topu ağlarla buluştu.

VEDAT MURIQI'DEN MUHTEŞEM GOL

Sakatlığının ardından ilk kez 11'de başlayan Vedat Muriqi, Gençlerbirliği savunmasına oldukça zor anlar yaşattı. Muriqi, 39. dakikada kendi çabasıyla attığı golle skoru 3-1 yaptı. Candeias'tan yatarak topu alan Muriqi, önce rakibinden kurtuldu, ardından kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. İlk yarıda başka gol olmayınca soyunma odasına sarı-lacivertlilerin iki farklı üstünlüğüyle gidildi.

SERDAR VE EMRE'DE ADELE PROBLEMİ

İkinci yarı başlarken, Fenerbahçe'de adelesinde sertleşme olan Serdar Aziz oyundan alındı. Ersun Yanal, Serdar Aziz'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü. Gençlerbirliği'nde ise Halil İbrahim Pehlivan'ın yerine Nadir Çiftçi oyuna dahil oldu. İkinci yarıda dakikalar ilerledikçte, Emre Belözoğlu da sıkıntı yaşadı. Adelesini tutan Emre Belözoğlu, 57. dakikada yerini Jailson'a bıraktı.

MAX KRUSE İLK GOLÜNE ÇOK YAKLAŞTI

Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıya göre daha düşük tempoda devam etti. İkinci yarının en net pozisyonunu 67. dakikada Fenerbahçe üretti anacak sonuç alamadı. Vedat Muriqi'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Max Kruse'nin vuruşunu kaleci Ertaç iki hamlede kontrol etti. Süper Lig'de ilk golüne çok yaklaşan Max Kruse, istediği sonuca ulaşamadı.

FERDİ KADIOĞLU ŞAHANE ATTI

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, 74. dakikada harika bir gole sahneye çıktı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, harika bir vuruş yaparak Ertaç Özbir'i çaresiz bıraktı ve attığı bu golle Kadıköy'deki taraftarlarıan büyük sevinç yaşattı.

STANCU YAYDAN VURDU, GOL OLDU

Fenerbahçe maçta 4-1'lik üstünlüğü ele geçirdikten sonra kısa süreli konsantrasyon kaybı yaşadı. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe'nin bu görüntüsünü değerlendirerek farkı ikiye indirdi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Stancu'nun vuruşu kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu.

MAX KRUSE İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşılaşmasında gol atmak için çok istekli olan Max Kruse, 87. dakikada bu hedefini gerçekleştirdi. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Garry Rodrigues, süratini kullanarak rakiplerini geçti. Ceza sahasına topa giren Garry Rodrigues pasını Max Kruse'ye çıkardı. Alman futbolcu Max Kruse, boş kaleye topu göndererek skoru 5-2 yaptı. Kalan bölümüde başka gol olmayınca, Fenerbahçe 5 golle 3 puana uzandı.

(Sporx)