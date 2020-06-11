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aksam.com.tr
  • 11 Haziran 2020 Perşembe 12:42
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Fenerbahçe, Gustavo Gomez için bir kez daha devrede

Fenerbahçe, Gustavo Gomez için bir kez daha devrede

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Fenerbahçe, Palmeiras ile sözleşmesi 20 gün sonra bitecek olan Gustavo Gomez'in transferi için bir kez daha devrede. Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki stoper için birkaç kez daha girişimlerde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Son iki sezonda savunmada yaşanan sıkıntıların bedelini ağır ödeyen Fenerbahçe defansı güçlendirmek için kolları sıvamış durumda. Kaliteli iki stoperle kadrosunu takviye etmek isteyen Sarı- Lacivertliler'in gündemine tanıdık bir isim girdi.

DAHA ÖNCE OLMAMIŞTI

Alınan bilgilere göre yönetim Palmeiras formasını giyen Gustavo Gomez'le yeniden ilgileniyor. Paraguaylı futbolcu daha önce 2-3 kez gündeme gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

6 AYLIK İMZA ATMIŞTI

Ocak ayında Palmeiras'a 6 aylık imza atan Gustavo Gomez'in sözleşmesinin bitecek olması işleri kolaylaştıracak. Yönetim 27 yaşındaki savunmacının menajeriyle temas sağlamış durumda.

SERT VE ÇOK MÜCADELECİ

Paraguay Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan yıldız futbolcu sert ve mücadeleci oyunu ile tanınıyor. Gustavo Gomez daha önce İtalya'da Milan ve Arjantin'de Lanus formalarını da giydi.

ESKİ FORMUNA GERİ DÖNDÜ

Palmeiras formasıyla eski formuna geri dönen Gustavo Gomez 32 resmi maçta forma giydi. 4 de gol atmayı başaran Paraguaylı stoper takımının en istikrarlı isimlerinden birisi oldu.

(Takvim)

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