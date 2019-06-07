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07 Haziran 2019 Cuma 12:51 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 13:04

Fenerbahçe Gomis transferinde noktayı koymak üzere

Fenerbahçe Gomis transferinde noktayı koymak üzere

Santrfor sorununa kesin çözüm arayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in peşine düştü.

Santrfor sorununa kesin çözüm arayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in peşine düştü.

Sportif direktör Damien Comolli, yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile ilk görüşmeyi yaptı. Al Hilal'de mutsuz olan Gomis teklife sıcak bakınca transferin gerçekleşme olasılığı arttı.

Sarı-lacivertli yönetim, Al Hilal'de yıllık 7 milyon euro kazanan 33 yaşındaki golcünün maliyetini sponsorlarla karşılamayı planlıyor. Çok sevdiği İstanbul'daki evini boşaltmayan Gomis her fırsatta soluğu Türkiye'de alıyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Gomis transferinde en büyük kozu Patrick Mendy. Comolli çok yakın arkadaş olduğu Mendy ile sezon başı bir görüşme yapmıştı.

Fransız yıldız, Al Hilal'de 30 lig maçında 21 gol attı. 

(Takvim)

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