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aksam.com.tr
  • 02 Eylül 2020 Çarşamba 09:26
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Fenerbahçe, Giuliano ile her konuda anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Giuliano ile her konuda anlaşma sağladı

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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

Bir süredir eski yıldızı Giuliano'nun transferini gündemine alan Fenerbahçe hedefe adım adım yaklaşıyor. Sarı-Lacivertliler'in her konuda anlaşma sağladığı Brezilyalı yıldız, kulübü Al Nasr ile sözleşmesini feshetmek üzere.

Suudi basını, Giuliano'nun en geç 1 hafta içinde serbest kalabileceğini yazdı.

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