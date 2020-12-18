Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’yle oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00’de ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Jose Sosa takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Tolga Ciğerci’nin de tedavisine devam edildi.
Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep’e hareket edecek.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda elmacık kemiğinden ameliyat olan Harun Tekin, maç kadrosuna dahil edildi.
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DETAY
• Lens
• Mirin
• Douglas
• Ljajic
• Vida
• Hasic
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