Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında dağıldı

Süper Lig 'in 13. haftasında Fenerbahçe , Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ligin flaş ekibi Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürerekn Sarı Lacivertliler'e karşı sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Erol Bulut'un öğrencileri ise kötü gidişata dur diyemedi ve Yeni Malatya mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK maçından da puan çıkartamadı.
Alınan bu sonuçla Fenerbahçe 23 puanda kalırken, Gaziantep FK puanını 21'e yükseltti.
Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eksiklerin takıma katılmasıyla daha üretken olduklarını belirtti.
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Beşiktaş, Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani ile görüşmelere başladı. 22 yaşındaki file bekçisi bedavaya imza atmaya hazır.