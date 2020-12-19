Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında dağıldı

AKŞAM

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ligin flaş ekibi Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürerek Sarı Lacivertliler'e karşı sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Erol Bulut'un öğrencileri ise kötü gidişata dur diyemedi ve Yeni Malatya mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK maçından da puan çıkartamadı.

Süper Lig 'in 13. haftasında Fenerbahçe , Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ligin flaş ekibi Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürerekn Sarı Lacivertliler'e karşı sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Erol Bulut'un öğrencileri ise kötü gidişata dur diyemedi ve Yeni Malatya mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK maçından da puan çıkartamadı.

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe 23 puanda kalırken, Gaziantep FK puanını 21'e yükseltti.