Fenerbahçe galibiyeti bu 4 karar sayesinde aldı

Fenerbahçe teknik heyeti, haklarındaki tüm soru işaretlerine rağmen Kayserispor maçına damga vurdu. Prolisanslı Tahir Karapınar önderliğindeki ekip şu hamleleriyle alkış aldı:
- Uzatmalarda 80 dakikanın üzerinde 10 kişi oynayan takım fiziksel olarak rakibine üstünlük sağladı. Son dakikalarda geri dönüş yapmayı bildi.
- Yenik duruma düşüldüğünde cesurca kararlar alındı. Üçlü savunma ve çift santrfor uygulamasına geçildi.
- Ferdi ilk 11'de başlatıldı. Jailson'un stoper olmasından vazgeçildi.
- Maçtan sonra boş tribünler selamlanarak taraftara saygı mesajı iletildi ve kamuoyu güveni kazanıldı.
Kayseri maçıyla öz güven kazanan F.Bahçe'de rota salı günü Trabzonspor'la oynanacak Türkiye Kupası rövanş maçına çevrildi. Kanarya ilk maçı 2-1 kaybetmişti.
(Sabah)
Galatasaray, pandemi sonrası lige yeniden başlıyor. Bugün Rize'de Marcao sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Cim-Bom, Trabzonspor'un kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.
Defansa duvar örmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon için harekete geçti: Falette takımda tutulacak. Roma'dan Juan Jesus için de girişimler hızlandı. Harekât tamamlanırsa stoper rotasyonu sol ayaklılar Jesus-Falette ve sağla oynayan Serdar-Sadık'tan oluşturulacak.
Galatasaray, yıldız futbolcunun imza parasını yatırıp Fenerbahçe'yi taca attı! Geçen sezon Vedat Muriqi'i ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, bu kez işi şansa bırakmadı. 4 yıllık ön protokol imzalattığı Sivassporlu oyuncuyu renklerine kattı.
Koronavirüs arasının ardından Kayserispor'la karşı karşıya gelen ve 1-0'dan maçı 2-1'e çeviren Fenerbahçe'de verilen cesur kararlar dikkat çekti.
Beşiktaş'ta gözler sezon sonunda gidecek isimlere çevrildi.
Kayserispor karşısında geriden gelerek kazanan Fenerbahçe'de tüm takım Trabzonspor maçı öncesi kenetlendi. Sarı-lacivertliler, "Bu maç normal bir şekilde kazanılsa takım üzerinde bu kadar olumlu etkisi olmazdı" diyerek geri dönüşün özgüven kazandırdığını dile getirdi.
Çaykur Rizespor maçıyla yeniden lige dönecek olan Galatasaray, Kolombiyalı golcüsüne güveniyor. Yıldız futbolcunun performansı ve formu, Fatih Terim'in en büyük güvencelerinden biri oldu.