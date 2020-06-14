Fenerbahçe galibiyeti bu 4 karar sayesinde aldı

SPOR GÜNDEMİ

Aslan sahaya iniyor Aslan sahaya iniyor Galatasaray, pandemi sonrası lige yeniden başlıyor. Bugün Rize'de Marcao sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Cim-Bom, Trabzonspor'un kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe stoper için formülü buldu Fenerbahçe stoper için formülü buldu Defansa duvar örmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon için harekete geçti: Falette takımda tutulacak. Roma'dan Juan Jesus için de girişimler hızlandı. Harekât tamamlanırsa stoper rotasyonu sol ayaklılar Jesus-Falette ve sağla oynayan Serdar-Sadık'tan oluşturulacak.

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı Galatasaray, yıldız futbolcunun imza parasını yatırıp Fenerbahçe'yi taca attı! Geçen sezon Vedat Muriqi'i ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, bu kez işi şansa bırakmadı. 4 yıllık ön protokol imzalattığı Sivassporlu oyuncuyu renklerine kattı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren kararlar Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren kararlar Koronavirüs arasının ardından Kayserispor'la karşı karşıya gelen ve 1-0'dan maçı 2-1'e çeviren Fenerbahçe'de verilen cesur kararlar dikkat çekti.

Beşiktaş'ta gözler o isimlerde... Beşiktaş'ta gözler o isimlerde... Beşiktaş'ta gözler sezon sonunda gidecek isimlere çevrildi.

'İyi ki geriden gelip kazanmışız' 'İyi ki geriden gelip kazanmışız' Kayserispor karşısında geriden gelerek kazanan Fenerbahçe'de tüm takım Trabzonspor maçı öncesi kenetlendi. Sarı-lacivertliler, "Bu maç normal bir şekilde kazanılsa takım üzerinde bu kadar olumlu etkisi olmazdı" diyerek geri dönüşün özgüven kazandırdığını dile getirdi.