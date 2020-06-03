Fenerbahçe, Galatasaray'ın gözdesi Trezeguet için devreye girdi

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.

Önümüzdeki sezon için hem maliyetleri kısmak hem de şampiyonluğun 1 numaralı adayı olabilecek bir kadro kurmanın peşinde olan Fenerbahçe tanıdık bir isme kanca attı. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın da kadrosuna görmek istediği Aston Villa’da forma giyen Trezeguet'nin menajeri ile temasa geçti.



ASTON VILLA DÜŞERSE İŞLER KOLAY

Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda takımda kalmak istemediğini belirten Trezeguet'nin bonservisi 8 milyon Euro civarında. Fenerbahçe bu yüzden satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

OPSİYON FİYATI DÜŞMELİ

Fenerbahçe'nin Aston Villa yönetimiyle de temasa geçip kiralama seçeneğini konuşacağı, satın alma opsiyonunu da 8'den 6 milyon Euro'ya çekmeyi teklif edeceği de ifade ediliyor.

ÜCRETİNİN TAMAMI VERİLECEK

Trezeguet'e ise Aston Villa'dan aldığı ücretin tamamı verilecek. 25 yaşında ve 1.79 boyunda olan Mısırlı futbolcu, sol ve sağ kanadın dışında forvet arkasında da görev yapabiliyor.

(Sabah)