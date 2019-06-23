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  3. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Altay Bayındır için devreye girdi

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Altay Bayındır için devreye girdi

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Altay Bayındır için devreye girdi

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı planladığı Altay Bayındır konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü'nde forma giyen genç kaleci Altay Bayındır'ın transferini çok istiyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın temaslarına rağmen Fenerbahçe, Altay Bayındır görüşmelerinde öne geçti. Sarı lacivertli kulüpte UEFA kararından sonra bonservis bedeliyle Altay Bayındır'ın transfer edilmesi planlanıyor.

ERSUN YANAL AĞIRLIĞINI KOYDU

Altay Bayındır, Ersun Yanal'ın en çok alınmasını istediği futbolcular arasında yer alıyor. Ankaragücü'nün eski kulübü olması nedeniyle Ersun Yanal'ın bu transfere ağırlığını koyduğu öğrenildi. Transfer görüşmelerine katkı gösteren Ersun Yanal'ın etkisiyle ibre Fenerbahçe'den yana döndü. 3 büyüklerin gündeminde olan Altay Bayındır, Fenerbahçe'ye daha yakın duruyor.

(Futbol Arena)

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