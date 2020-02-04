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aksam.com.tr
  • 04 Şubat 2020 Salı 10:21
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  • 04 Şubat 2020 Salı 10:21

Fenerbahçe fikstür avantajıyla dikkat çekiyor

Fenerbahçe fikstür avantajıyla dikkat çekiyor

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Fenerbahçe, Trabzonspor mağlubiyetine rağmen kalan maçlardaki fikstür avantajı ile dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiası bulunan 7 takımın 2'siyle (Başakşehir, Trabzon) oynadı; Alanya, Galatasaray ve Sivas ile Kadıköy'de karşılaşacak. Sadece Beşiktaş deplasmanı var. 6 deplasmanın ikisi İstanbul'da, ikisi Ankara'da, biri Konya diğeri ise Antalya'da.

Bu fikstürü avantaja çevirmek için teknik heyet ve futbolcular sürekli toplantılar yapıyor. Yanal ve ekibi, özellikle Alanya, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında alınacak 9 puanın önemine vurgu yapıyor.

Tecrübeli teknik adamın, bu üç maç için "9 puan çıkarabilirsek, ligin rengi tamamen değişir. İbre bize doğru döner" ifadelerini kullandığı belirtildi.

14 haftada İstanbul dışına sadece 4 kez çıkacak

KALAN MAÇLAR

* Alanya

* A.Gücü (d)

* G.Saray

* Antalya (d)

* Denizli

* Konya (d)

* Kayseri

* Kasımpaşa (d)

* Y.Malatya

* Göztepe

* G.Birliği (d)

* Sivas

* Beşiktaş (d)

* Ç.Rize

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