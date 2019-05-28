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28 Mayıs 2019 Salı 08:48 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 08:48

Fenerbahçe, Fejsa için görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Fejsa için görüşmelere başladı

Fener'in Benfica’da forma giyen Fejsa için devreye girdiği ileri sürüldü.

Portekiz’de yayınlanan A Bola Gazetesi, Başkan Ali Koç’un Sırp oyuncunun transferi için Lizbon’da olduğunu ve Benficalı yöneticilerle pazarlık yaptığını yazdı. Haberde, Benfica Teknik Direktörü Lege’nin gelecek sezon takımda tutmayı düşünmediği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Koç’un menajer Mirsad Türkcan’ı da devreye soktuğu kaydedildi. Koç’un transferi 3 milyon euroya bitirmeye çalıştığı detayı da haberde yer alırken, Benfica ile pazarlığın devam ettiği kaydedildi. Bu sezon 33 maçta görev yapan Fejsa takımı adına gol ya da asist istatistiği üretemedi.

(Star)

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