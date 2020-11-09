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aksam.com.tr
  • 09 Kasım 2020 Pazartesi 14:45
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Fenerbahçe favori, Galatasaray yükselişte

Fenerbahçe favori, Galatasaray yükselişte

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları 8. haftanın ardından yeniden güncellendi. İşte yeni oranlar...

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. iddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterdi.

iddaa Risk Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 1,90 olarak duyuruldu. Ancak, Fenerbahçe'nin oranı 1.80'den 1.90'a çıktı.

Üst üste üç galibiyet alan Galatasaray'ın oranı 1 ay içerisinde 4.00, 3.90, 3.75 ve son olarak 3.00 olarak güncellendi.

Başakşehir'in oranı da tıpkı Galatasaray gibi düştü. Geçen sezonun şampiyonu 20 gün içerisinde 10.00, 9.00 ve son olarak 7.50 olarak belirlendi.

Gaziantep deplasmanında kaybeden Beşiktaş'ın oranı 6.50'den 10.00'a çıkarıldı. Alanyaspor'un 12.00 olan oranı 13.00, Trabzonspor'un ise 30.00 olan oranı 35.00 olarak güncellendi.

Ligi hangisi üstte bitirir?

1.35 Fenerbahçe

2.35 Galatasaray

x

1.15 Galatasaray

3.40 Beşiktaş

x

1.05 Fenerbahçe

4.75 Beşiktaş

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