Fenerbahçe Falette'ye kavuştu

AKŞAM
SARI-LACİVERTLİLER, Frankfurt’un Gineli stoperi Simon Falette’yi İstanbul’a getirdi... Satın alma opsiyonu ile kiralanan 27 yaşındaki oyuncu, bugün Antalya kampına katılacak. 2019-20 sezonunun ilk yarısında sadece 1 maç oynayan Gineli, geçen sezonun da büyük kısmını yedek kulübesinde geçirdi. Falette yeni yıl öncesinde Frankfurt’un ikinci yarı kamp kadrosuna alınmamıştı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Falette ile ilgilendik. Uzun süredir takip ediyorduk ama F.Bahçe daha iyi şartlar sundu” dedi. Fransız basını ise transferin maddi detaylarını şöyle duyurdu: 1.5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralanacak. 31 Aralık 2020’ye kadar 26 maçta forma giyerse, F.Bahçe 2.5 milyon euro ödeyerek tapusunu alacak. Frankfurt’ta senelik 430 bin euro alan futbolcuya bu para 6 ay içinde ödenecek. Bonservisi alındığında maaşı 900 bin euro olacak.
Sevilla’dan Atalanta’ya kiralanan ama forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan Danimarkalı stoper için Sarı-Kırmızılılar temasa geçti. Bir dönem F.Bahçe forması da giyen 30 yaşındaki futbolcunun İstanbul’daki adresi değişebilir.
Fenerbahçe Kulübü, kongre üyelerine SMS göndererek bağış talebinde bulundu. Sarı-Lacivertliler’deki mali kriz çok büyük! Üyelere gönderilen SMS’te, “Mali sorunlarımızın yüksek boyutu, gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor” denildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, “Burak, Cenk’i buraya çağırdı. Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki değerli milli takım oyuncusu...” açıklamasını yaptı.
Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki stoperin transferini noktaladı. Sağlık kontrollerinden geçen Gineli oyuncu, Antalya kampına katılacak.
G.Saray’ın stoper için düşündüğü alternatifler arasındaki Sampdorialı Murillo hakkında menajeri konuştu.
HOLLANDA basınının haberine göre; Feyenoord, Jeremain Lens’i transfer etmek istiyor.
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel’in menajeri Winny Haatrecht, 33 yaşındaki futbolcunun eski kulübüne döneceğini açıkladı. İki takım arasında kiralık olarak anlaşmaya varıldı.