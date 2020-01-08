Fenerbahçe Falette'ye kavuştu

Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki stoperin transferini noktaladı. Sağlık kontrollerinden geçen Gineli oyuncu, Antalya kampına katılacak.

AKŞAM

SARI-LACİVERTLİLER, Frankfurt’un Gineli stoperi Simon Falette’yi İstanbul’a getirdi... Satın alma opsiyonu ile kiralanan 27 yaşındaki oyuncu, bugün Antalya kampına katılacak. 2019-20 sezonunun ilk yarısında sadece 1 maç oynayan Gineli, geçen sezonun da büyük kısmını yedek kulübesinde geçirdi. Falette yeni yıl öncesinde Frankfurt’un ikinci yarı kamp kadrosuna alınmamıştı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Falette ile ilgilendik. Uzun süredir takip ediyorduk ama F.Bahçe daha iyi şartlar sundu” dedi. Fransız basını ise transferin maddi detaylarını şöyle duyurdu: 1.5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralanacak. 31 Aralık 2020’ye kadar 26 maçta forma giyerse, F.Bahçe 2.5 milyon euro ödeyerek tapusunu alacak. Frankfurt’ta senelik 430 bin euro alan futbolcuya bu para 6 ay içinde ödenecek. Bonservisi alındığında maaşı 900 bin euro olacak.