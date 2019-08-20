Fenerbahçe evindeki açılış maçlarında sorun yaşamıyor

Süper Lig'e 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, evindeki sezon açılış maçlarında zorlanmıyor.
Ligde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe, kötü geçen 2018-2019 sezonunun ardından 5 gollü galibiyetle taraftarını sevindirdi.
Sarı-lacivertliler, lig tarihinde ev sahibi olduğu 40. açılış maçında 32. galibiyetini elde etti. İç sahadaki açılış maçlarında 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı.
Liderlik koltuğuna 123 hafta sonra oturan Fenerbahçe, taraftarına büyük sevinç yaşattı. Süper Lig'de 35 maç sonra 5 gol atan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarlarına 3 yılı aşkın süre sonra 5 farklı galibiyet izlettirdi.
12 sezon sonra en farklı başlangıç
Fenerbahçe, Süper Lig'e 12 sezon sonra en farklı galibiyetini alarak başladı.
Teknik direktör Arthur Zico yönetiminde 2006-2007 sezonuna 6-0'lık Kayseri Erciyesspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 12 sezon sonra ilk kez 5 gol ve farkla sezon başlangıcı yaptı.
En farklı üçüncü başlangıç
Fenerbahçe, lig tarihinde sezona en farklı 3. galibiyetiyle başladı.
Sarı-lacivertliler 6-0'lık Kayseri Erciyesspor galibiyetinin yanı sıra 1988-1989 sezonunda Rizespor'u deplasmanda 5-0 yenerek lige giriş yapmıştı.
Gazişehir Gaziantep karşısındaki 5-0'lık skor sarı-lacivertlilerin en farklı 3. başlangıcı olarak tarihe geçti.
Ersun Yanal'la en farklı galibiyet
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetiminde resmi maçlardaki en farklı galibiyetini aldı.
Fenerbahçe'yi 2013-2014'te şampiyonluğa taşıyan, geçen sezonun 16. haftasında tekrar göreve gelen Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımla Gazişehir Gaziantep maçına kadar 63 resmi karşılaşmaya çıktı.
Ersun Yanal, takımının 5-0'lık zaferiyle de sarı-lacivertlilerle en farklı galibiyet sevincini 64. maçında yaşadı.
(AA)
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