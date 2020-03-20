Fenerbahçe evde çalışacak

SPOR GÜNDEMİ

Mehmet Sepil'den 'hızlandırılmış lig' önerisi Mehmet Sepil'den 'hızlandırılmış lig' önerisi Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ligin başlangıç tarihini tartıştıklarını, başka bir şeyin konuşulmadığını belirterek, “Play-off sistemini veya başka bir şeyi tartışmadık. Hızlandırılmış bir lig oynanabilir gözüküyor. Diğer ülkelere göre avantajımız var” dedi.

Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.

Fellaini'de koronavirüs tespit edildi Fellaini'de koronavirüs tespit edildi Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolculara da darbe vurmaya devam ediyor... Futbol dünyasından koronavirüse yakalanan son isim Marouane Fellaini oldu...

Ayrılık kararı! 'Seninle devam etmek istemiyoruz' Ayrılık kararı! 'Seninle devam etmek istemiyoruz' Beşiktaş, Fransız ekibi Guingamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho ile devam etmeme kararı aldı. Siyah-Beyazlılar bu kararı oyuncuya ve menajerine de iletti.

Sosa Obi Mikel'e patladı! Sosa Obi Mikel'e patladı! Koronavirüs salgını nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel, Jose Sosa'yı sosyal medyada takipten çıkarmıştı. Nijeryalı yıldızın bu hareketinin nedeni belli oldu.

Kulüplerden yabancı oyunculara koronavirüs kontratı! Kulüplerden yabancı oyunculara koronavirüs kontratı! Koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesinin ardından ING Basketbol Süper Ligi ekipleri de yabancı oyuncularla anlaşma imzalamaya başladı.