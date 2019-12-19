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  3. Fenerbahçe eski oyuncusu Simon Kjaer'i gündemine aldı

Fenerbahçe eski oyuncusu Simon Kjaer'i gündemine aldı

Fenerbahçe eski oyuncusu Simon Kjaer'i gündemine aldı

Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı, Rami'nin de formsuzluğu nedeniyle stoperde sıkıntı çeken Fenerbahçe, eski yıldızı Kjaer'i transfer gündemine aldı.

Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı, Rami'nin de formsuzluğu nedeniyle stoperde sıkıntı çeken Fenerbahçe, eski yıldızı Kjaer'i transfer gündemine aldı.

Atalanta'da kiralık oynayan Danimarkalı'nın ocak ayında kulübü Sevilla'ya dönmesi bekleniyor.

Sarı-Lacivertli yönetimin, Kjaer için devre arasında kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

İtalyan ekibinin teknik patronu Gasperini yaptığı son açıklamada, "Kjaer oynamıyor çünkü benim kararım bu yönde. Sakat değil. Harika bir futbolcu ama bizim stilimize uymadı" demişti

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin devre arasında Sevilla'daki meslektaşı Monchi ile Kjaer transferini görüşmesi bekleniyor.


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